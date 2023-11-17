ارتفاع السكر وتراجع اللحوم والزيوت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار السكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما تراجعت أسعار الدقيق والزيوت واللحوم، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ:31.14 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.81 جنيه، بتراجع 24 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.67 جنيه، بتراجع 1.28 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 60.7 جنيه، بتراجع 1.56 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.34 جنيه، بزيادة 2.02 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.03 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 48.37 جنيه، بتراجع 72 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال:75.41 جنيه، بتراجع 3 جنيهات.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.1 جنيه، بتراجع 16 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.16 جنيه، بتراجع 2.69 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.03 جنيه، بزيادة 35 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 25.28 جنيه، بتراجع 46 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.3 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 95.16 جنيه، بتراجع 15.35 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 243.53 جنيه، بزيادة 19.78 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.51 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو المسلى الصناعي:60.86 جنيه، بتراجع 1.48 جنيه.