انخفاض أسعار الزيت والجبن وزيادة السكر واللحوم اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، وزيت الذرة، والفول السائب، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار السكر المعبأ، واللحوم الطازجة، بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.06 جنيه، بارتفاع 11 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.39 جنيه، بارتفاع 73 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.38 جنيه، بانخفاض 84 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.46 جنيه، بانخفاض 1.44 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 33.16 جنيه، بارتفاع 1.29 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.4 جنيه، بارتفاع 90 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.02 جنيه، بانخفاض 87 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.49 جنيه، بانخفاض 1.81 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.05 جنيه، بانخفاض 27 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 314.23 جنيه، بارتفاع 4.2 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.1 جنيه، بارتفاع 19 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 24.34 جنيه، بارتفاع 90 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.07 جنيه، بانخفاض 2.24 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 108.66 جنيه، بانخفاض 3.92 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 209.22جنيه، بانخفاض 4.83 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.37 جنيه، بانخفاض 71 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.14 جنيه، بانخفاض 1.07 جنيه.