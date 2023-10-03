الملا يبحث مع رئيس قمة المناخ COP28 المبادرات المقترح إعلانها بالمؤتمر

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة، والرئيس المعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وخلال اللقاء، جاء اللقاء على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك)، وحضره علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

واطلع الوزيران، خلال اللقاء، على نتائج التنسيق بين فرق العمل من الوزارتين بشأن التحضير لفعاليات قمة المناخ COP28 نهاية الشهر المقبل بالإمارات في ضوء استضافة مصر للنسخة الأخيرة من القمة بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

كما استعرضا المبادرات المقترح الإعلان عنها خلال القمة فيما يتعلق بجهود وتأكيد التزام شركات البترول الوطنية والعالمية بخفض الكربون من أنشطة إنتاج البترول والغاز، والتي تأتي امتدادا لما تم الإعلان عنه من مبادرات خلال يوم إزالة الكربون الذي نظمته وزارة البترول والثروة المعدنية في قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ COP27.

وأكد الملا أن التعاون المصري الإماراتي في قضايا الطاقة والمناخ يأتي من منطلق التزام البلدين والقناعات المشتركة بتحقيق التوازن بين الطلب على الطاقة، وتحقيق الاستدامة مشيرا إلى أن البلدين يعملان من خلال القمة المقبلة على البناء على ما تحقق من مخرجات في يوم خفض الكربون بقمة شرم الشيخ لتكون شركات البترول والغاز العالمية جزءا من حلول التغير المناخى.

وقال سلطان الجابر إن مؤتمر المناخ COP28 فرصة جديدة للشركات العالمية للبترول والغاز يمكن من خلالها أن تستثمر المؤتمر كمنصة انطلاق لإثبات أنها جزء أساسي من الحل.

وأشاد الجابر بنجاح رؤية وزارة البترول في تنظيم يوم خفض الكربون خلال مؤتمر COP27 العام الماضي لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ بتواجد فاعل للشركات العالمية وما أسفر اليوم عنه من مخرجات للإسهام في مشاركة شركات البترول والغاز في العمل المناخي، مشيرا إلى قدرة هذه الشركات على تحقيق نتائج فاعلة في هذا المجال لما تمتلكه من الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا ورأس المال.

وتطرق اللقاء إلى بحث فرص تعزيز التعاون الممكنة بين قطاع البترول المصري وشركة أدنوك الإماراتية، حيث تم استعراض الفرص في مجال تكرير البترول في ضوء المشروعات الجديدة الجاري إقامتها، إلى جانب مشروعات تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS.

كما تطرق اللقاء إلى انطلاق نشاط أدنوك في مصر في مجال توزيع الوقود بعد افتتاح 3 محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود في مصر تحمل العلامة التجارية لأدنوك في سبتمبر الماضي، والتي تمثل شراكة ناجحة مع شركة توتال إنرجيز، وأشار سلطان الجابر إلى أن الشركة حريصة على العمل في مصر كشريك رئيسي في إطار من التكامل والتعاون.