قناة السويس ترفع رسوم عبور السفن بـ 5 و15% بدءا من منتصف يناير 2024

القاهرة - مصراوي:



أقرت الهيئة العامة لقناة السويس، زيادة رسوم عبور السفن في قناة السويس بين 5% و15%، اعتباراً من منتصف يناير المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنه تقرر زيادة رسوم العبور العادية بـ 5% لسفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة".

وسترفع الهيئة رسوم العبور بنسبة 15% لناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية والغاز المسال، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.

وقالت الهيئة إنه سيتم إعفاء كل من (سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى، من الزيادة المستهدفة).