زيادة 70 جنيهًا حتى الآن.. قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس مصر، مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 40 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر الذهب ارتفع نحو 30 جنيها بالتعاملات الصباحية، ليصبح إجمالي الزيادة خلال اليوم وحتى الآن 70 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1587 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2039 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2380 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2720 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 19040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1883 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، زاد 8.6 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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