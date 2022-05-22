بروكتر أند جامل تفتتح خط إنتاج لتصنيع المنظفات السائلة في مصر قريبًا

القاهرة-مصراوي:

قال بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد إن شركة بروكتر أند جامبل قررت افتتاح أحدث خط إنتاج جديد لها لإنتاج المنظفات السائلة، والتي كانت تستورد من الخارج، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في البيان بقرار الشركة.

وبحسب البيان، فإن القيادة السياسية تولي ملف الصناعة اهتماماً كبيراً وبصفة خاصة تعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتجات المستوردة بمنتجات وطنية، وذلك في ضوء توافر كافة الامكانات والمقومات الصناعية والتي تجعل من مصر محور ارتكاز للتصنيع والتصدير إلى مختلف دول العالم.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع سمير اللبار الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة بروكتر أند جامبل العالمية لمصر ومنطقة شمال أفريقيا، وتناول اللقاء خطط الشركة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

واستعرض أوجه التعاون بين الشركة والوزارة لتعظيم دور الشركة في الاقتصاد المصري، وحضر اللقاء تامر يونس عضو مجلس إدارة الشركة ومدير عام العلاقات الخارجية للشركة بمنطقة شمال أفريقيا.

وأكدت جامع على حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للشركات الصناعية العاملة في السوق المصري بهدف تعزيز استثمارات هذه الشركات سواء من خلال إنشاء مشروعات جديدة أو إقامة توسعات لمصانع قائمة وهو ما يسهم في زيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري.

وأشارت جامع إلى أهمية التوسع بمشروعات الشركة بالسوقين المصري والأفريقي خاصة في ظل خطة الوزارة الهادفة الى تنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع عدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب القارة ومساعدتها في بناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

ولفتت جامع إلى البعثات الترويجية الناجحة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع تجاري وفا بنك لدولتي الكاميرون والسنغال والتي اسهمت في تحقيق تعاقدات تصديرية للشركات المصرية في الدولتين وجاري التنسيق لتنظيم بعثات اخرى لعدد من دول غرب افريقيا.

وقال سمير اللبار الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة بروكتر أند جامبل العالمية لمصر ومنطقة شمال افريقيا، إن التزام الشركة بتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بصفة عامة وأسواق قارة إفريقيا بصفة خاصة.

وأشار إلى حرص الشركة على الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة على عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة في العالم.

كما أشار اللبار إلى أن الشركة تعمل بالسوق المصري منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً ويتجاوز حجم استثماراتها حاليا 3.5 مليار جنيه وتوفر نحو 1300 فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة في خدمات مساندة لأعمال الشركة في مصر.

وتصدر الشركة لنحو دولة حول العالم بإجمالي صادرات سنوية تصل إلى 250 مليون دولار.

وأشار إلى أن فرع الشركة بمصر يعد واحدًا من 3 أفرع رئيسية مسئولة عن التخطيط لسلاسل الامداد للشركة في منطقة أسيا باسيفك والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال إن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لتمكين المرأة وتعظيم دورها بالمجتمع المصري من خلال أنشطتها الاجتماعية المختلفة، فضلاً عن أن فرع الشركة بمصر يعد الاول من حيث الاهتمام بتعيين ذوي الهمم.

وأضاف اللبار أن الشركة تتوسع في السوق المصري بصورة دائمة من خلال زيادة خطوط الإنتاج وزيادة معدلات الانتاجية خاصة وان السوق المصري يعد محور استراتيجي تصنيعي وتصديري لأسواق منطقة الدول العربية وقارتي إفريقيا وأوروبا.

وأشاد بقرارات القيادة السياسية والحكومة باستثناء مستلزمات الانتاج من قرار الاعتمادات المستندية والذي اعطى انتعاشة لكافة المصانع لاستمرار دوران عجلة الانتاج والحفاظ على معدلات الانتاجية واسواق التصدير، وكذلك العمالة الفنية ويمثل أيضا شهادة ثقة بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية.