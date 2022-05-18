"شل" تستحوذ على منطقة امتياز شمال شرق العامرية للغاز بالبحر المتوسط



كتب- أحمد السيد:

وقعت شركة بي جي المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة شل بي إل سي، اتفاقية مع شركة إكسون موبيل إيجيبت "أبستريم" ليمتد تقوم بموجبها شركة شل بالاستحواذ بشكل كامل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية للغاز في دلتا النيل بالبحر المتوسط والمعروفة باسم المنطقة 3 والتي تديرها إكسون موبيل.

وبحسب بيان من شركة شل اليوم الأربعاء، فإنه مع استكمال عملية نقل الملكية تنتقل إدارة منطقة الامتياز لشركة شل.

ووفقا للبيان، تخضع الاتفاقية لموافقة الجهات الحكومية والتنظيمية المعنية.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: "إن عملية الاستحواذ تؤكد على حيوية وتنافسية قطاع النفط والغاز في مصر، خاصة وأن شركة شل لها تاريخ طويل من العمل في قطاع البترول والغاز المصري وتلعب دوراً في تطوير موارد النفط والغاز البحرية في مصر".

وعلى هامش الاتفاقية أعرب المهندس خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر عن خالص سعادته بإبرام تلك الاتفاقية المهمة، التي تؤكد التزام شل القوي تجاه مصر.

وقال: "إن تلك الاتفاقية تعزز من مركز الشركة في أنشطة الاستكشافات البحرية في مصر، كما تسهم في دعم استراتيجية الشركة الرامية إلى لعب دور محوري في مجال الغاز في السوق المصري".

وأوضح أن قرب منطقة الامتياز الجديدة من أصول الشركة الحالية ومناطق الاستكشاف الأخرى التي تمتلكها شركة شل في نفس المنطقة سيسهم في تسريع وتيرة طموحات الشركة في المناطق البحرية، مؤكدا أن الشركة لديها خطه لحفر أول بئر في المنطقة الجديدة في أوائل عام 2023.

وقالت شركة شل إن إضافة منطقة امتياز شمال شرق العامرية تعد خطوة مهمة ومؤثرة نحو تحقيق استراتيجية نموها في مصر، وفقا للبيان.

وكانت شركة بي جي دلتا، المملوكة بالكامل لشركة شل، استحوذت على حقوق تشغيل منطقة امتياز شمال سيدي جابر (المنطقة 4)، ومنطقة شمال الفنار (المنطقة 6) الواقعة غرب دلتا النيل في البحر المتوسط في عام 2020، وكان ذلك بالشراكة مع شركة PICL مصر المحدودة.

وذكرت الشركة أن تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمي في هاتين المنطقتين، وأنها تقوم حالياً بتحليل البيانات لوضع برنامج الحفر.