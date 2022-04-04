المراكبي يرفع سعر طن الحديد 3 آلاف جنيه خلال أبريل

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن شركة المراكبي للصلب أعلنت زيادة سعر طن الحديد بحوالي 3 آلاف جنيه خلال أبريل الجاري.

ووفقا لقول الزيني، فإن سعر طن الحديد بشركة المراكبي للصلب تسليم أرض المصنع سجل 21 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

وأضاف الزيني، أن متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بالأسواق يباع بين 20500 و21500 جنيه، باختلاف الشركة.

وكانت شركات الحديد رفعت سعر الطن اعتبارا من بداية الشهر الجاري بين 3 و4 آلاف جنيه، باختلاف الشركة.

وسجل سعر طن الحديد بشركة حديد عز تسليم أرض المصنع نحو 20 ألف جنيه، وسعر طن الحديد بشركة حديد المصريين 19900 جنيه، وسعر طن الحديد بشركة السويس للصلب ارتفع إلى 19900 جنيه، وزاد سعر طن الحديد بشركة بشاي إلى 20970 جنيه، بحسب الزيني.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

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