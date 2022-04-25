وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة رقمية"

كتب-علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بــروتــوكـول بـيـن الوزارة ومــؤســســـة حــيــاة كريمة لتنفيذ مـبـادرة "حياة كريمة رقمية".

تأتي مبادرة حياة كريمة رقمية في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"؛ حيث يهدف التعاون إلى محو الأمية الرقمية لأهالي القرى المستهدفة وتنمية قدراتهم الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي وتحويل مجتمع القرى المستهدفة إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومُنتِج، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم الاثنين.

ووقع بروتوكول التعاون غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وآية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية هذا البروتوكول لكونه يستهدف تعزيز المهارات الرقمية للمواطنين والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي القرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، مؤكداً أن الإنجازات الكبيرة التي تتحقق في هذا المشروع سوف تؤتى ثمارها في تحقيق تنمية حقيقية بالتركيز على صقل المهارات الرقمية لأهالي القرى المستهدفة.

وتبلغ مدة العمل بهذا البروتوكول ثلاث سنوات، ويشمل نطاق أعماله جميع الأسر المستهدفة بكافة فئاتهم في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهم الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية وتشمل النساء المعيلات وربات البيوت، والطلاب والخريجون، والشباب القادر على العمل، وذوو الهمم؛ كذلك يستهدف أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورائدات المعرفة، والمتطوعون.

ويهدف بروتوكول مبادرة حياة كريمة رقمية إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي للأسر في القرى الفقيرة، ومواكبة التطور التكنولوجي بما يعزز الشمول الرقمي، من خلال محو الأمية الرقمية والعمل على نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي الرقمي، ورفع كفاءة المهارات الرقمية بما يساهم في رفع مستوى التعليم لطلاب المدارس والجامعات من خلال تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي، والاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة ونَشر ثقافة التعلم الإلكتروني.

كما يهدف إلى تعظيم قدرات الأسر للقيام بأعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، من خلال التمكين الاقتصادي الرقمي، ودعم وتنمية القدرات والمهارات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحاق بسوق العمل، والعمل على منصات العمل الحر والتدريب التحويلي، وصقل مهارات التسويق الإلكتروني لكافة الفئات.

وتتضمن مشروعات البروتوكول العمل على تحقيق الشمول المالي والرقمي من خلال تنفيذ عدد من الندوات التوعوية في عدة مجالات تتعلق بـدور المرأة والفتاة كرائدة معرفية، ودور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتطبيقاته، ونَشر الوعى المجتمعي بالإنترنت الآمن، والدفع الإلكتروني؛ فضلا عن تنفيذ مشروع للارتقاء بالقدرات الرقمية باستخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم المهارات لتحقيق تمكين اقتصادي، من خلال دورات تدريبية معتمدة في مجالات استخدام برامج الحاسب الآلي، والأمن والسلامة عبر الإنترنت، والتسويق الإلكتروني، ومنصات العمل الحر.

كما يشمل البروتوكول تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التعلم من خلال تدريب الطلاب بمختلف مراحلهم، ورفع كفاءتهم الرقمية، وكذلك تأهيل الشباب بمهارات تكنولوجية معاصرة توائم احتياج سوق العمل الحر، من أصحاب المؤهلات الفنية والمتوسطة وفوق المتوسطة وأصحاب المؤهلات العليا، الى جانب تدريب كوادر من المدربين من مختلف الجهات الشريكة على مبادئ تكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية، بالإضافة الى زيادة الوعي الرقمي للمرأة، واعتماد أساليب عملية جديدة يمكن أن تساعد وتعزز عمليات التعلم للفئات المستهدفة وخاصة المرأة.

ومن جانبها أعربت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي عن سعادتها للتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ محور بناء القدرات ومحو الامية الرقمية ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وذلك من خلال نشر الثقافة الرقمية، وبناء المهارات الرقمية، والتمكين الاقتصادي الرقمي.

وأشادت آية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياة كريمة على مدار عام في تنفيذ مستهدفات حياة كريمة، وهو الأمر الذي سيسهم في دعم بناء مصر الرقمية؛ مشيرة إلى أهمية البروتوكول في تنفيذ مشروعات لتنمية الإنسان المصري وتغيير الصورة الذهنية داخل القرى المستهدفة.