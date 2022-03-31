سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب زاد 8 جنيهات خلال تعاملات أمس.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار، قبل أن تفقد أسعار الذهب الكثير من مكاسبها بعد ذلك.

وارتفع سعر الدولار في البنوك 2.61 جنيه، ليسجل 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 649 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 834 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 973 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1112 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 7784 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1929 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.19%، في الساعة 9:17 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.