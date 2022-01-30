4 وزراء يفتتحون جلسة تداول البورصة مع إطلاق سلسلة تعليمية للأطفال

كتبت – شيماء حفظي:

افتتح 4 وزراء وعدد من الفنانين جلسة تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، بمناسبة إطلاق البورصة المصرية أول سلسلة قصصية للأطفال، "المستثمرون الخمسة مجموعة قصصية للأطفال، وإطلاق أول كتاب لتعليم الاستثمار في البورصة بطريقة "برايل"، "هيا نتعلم بورصة".

وقالت البورصة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي لرفع مستويات وعي ومعرفة الأجيال الجديدة بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال سوق المال، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في زيادة معدلات الاندماج الاقتصادي والمالي ويعزز من مستويات الشمول المالي.

شارك في فعاليات افتتاح جلسة التداول السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات البورصة المصرية، والفنان محمد نور والإعلامي رامي رضوان.

قدم فعاليات افتتاح جلسة التداول أول دفعة من خريجي البرنامج الطموح الذي دشنته إدارة البورصة لتعريف طلبة المدارس بأساسيات الاستثمار والادخار ودور أسواق المال في الاقتصاد وحياة الناس، وذلك لضمان توصيل رسالتهم لنفس شريحتهم العمرية.

وقال الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، خلال كلمته، إن إدارة البورصة المصرية تحتفل اليوم، بتدشين أربع مبادرات البورصة كانت تعمل عليها وذلك تزامناً مع افتتاح المعرض السنوي للكتاب، الأولى اتمام الترجمة والطباعة لبعض كتيبات البورصة المصرية التعليمية بطريقة "برايل"، وهو الوعد الذي كنا قطعناه على أنفسنا لنمكن كل الفئات المختلفة من الحصول على المعرفة.

وأضاف أن "المعرفة حق يجب أن يحترم وأن تعمل عليه مختلف المؤسسات لتمكين ذوي الهمم من الانخراط في المجتمع بقوة، فهم قوة اجتماعية واقتصادية وإنسانية كبيرة"، وتأتي هذه الخطوة بعدما تم الاحتفال بأول مستثمر فاقد البصر استثمر بذاته من خلال التطبيقات التكنولوجية الناطقة المتقدمة في سوق المال بعد ترجمة العقود المختلفة لفتح حساب الوساطة بطريقة "برايل" من خلال شركة مباشر للوساطة في الأوراق المالية".

تضمنت المبادرة الثانية تنفيذ الوعد الثاني الذي كنا قطعناه على أنفسنا وهو اتاحة الترجمة بلغة الاشارة لكل الفيديوهات التعليمية أو الترويجية المتاحة على مواقع البورصة المختلفة للتواصل لتمكينهم من التعرف على أساسيات أسواق المال والتداول والادخار التراكمي سواءً بذاته أو من خلال صناديق الاستثمار المتداولة أو غير المتداولة،

أما فيما يتعلق بالمبادرتين الثالثة والرابعة، قال الدكتور فريد إنه قد تم بالفعل بدء برنامج الثقافة المالية للمدارس بالإضافة الي الجامعات لأول مرة في تاريخ البورصة. حيث ألقى عدد من طلاب مدرسة الدلتا الذين جاءوا خصيصا للاحتفال اليوم ومشاركة الجميع تجربة نشر الثقافة المالية.

أضاف فريد أن المبادرة الرابعة والأهم اليوم هي إطلاق مجموعة قصصية تتضمن 5 كتيبات تعليمية تحت عنوان "المستثمرون الخمسة" لتستعرض بصورة مبسطة فكرة الملكية من خلال الأسهم، والتشارك في العملية الإنتاجية من خلال تملك الأسهم والأدوات المالية الأخرى، والادخار والاستثمار لغير المتخصص من خلال صناديق الاستثمار، فيما سيتم عرض هذه الكتيبات من خلال معرض الكتاب ونأمل ان يتم تضمينها ضمن المناهج الإلزامية بالمدارس وبالأخص في سنوات الابتدائي والاعدادي.

وقالت وزيرة الهجرة إن سلسلة "المستثمرون الخمسة" ستفيد أطفالنا من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، بجانب إتاحتها عبر المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، في التطبيق المخصص، مع كتابتها بلغة عربية مبسطة تناسب النشء.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية، لتعظيم استفادة المصريين بالخارج من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بجانب تبسيط المعلومات حول الأدوات الاستثمارية المختلفة في سوق المال المصري، لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار بها، وتوجه البورصة للأطفال لتعليمهم، سيدعم مشاركة الأسر والعائلات المصرية بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تلقت الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية، أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه ستتم إتاحة دروس بالمناهج حول الاستثمار والبورصة، بجانب تحويل هذه القصص إلى فيديوهات عبر "قناة مدرستنا"، بجانب توفير تلك المناهج بطريقة برايل، مؤكدا أن القصص من أكثر الطرق التعليمية جذبا، وسنبني على جهود البورصة لتوسيع انتشارها.

وأوضح أن فرق عمل داخل الوزارة ستعمل على مراجعة وضبط صياغة ولغة السلسلة التعليمية تمهيدا لإضافتها لمناهج الأعوام الدراسية الصف الخامس والسادس الابتدائي لرفع مستويات توعية طلابنا، وسيتم العمل على تحويل هذه القصص لتكون قصص مصورة على التليفزيون وبثه على النايل سات.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تعليم الشباب الاستثمار والتسويق والتمويل، من أهم الخطوات لمواكبة التحول الرقمي، وتعلم المخاطرة المحسوبة للانطلاق في طرق الاستثمار ودعم جهود النمو الاقتصادي، ورفع الوعي والثقافة المطلوبين للشباب، مثمنا جهود إدارة البورصة المصرية.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البورصة المصرية شهدت نهضة في السنوات الأخيرة على مستوى نشر الوعي والثقافة المالية، وتحقيق التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي، وأهمية التوازن بين الاستثمار والاستهلاك والادخار، وضمان تعلم القيم الاجتماعية والاقتصادية وغرسها في الأطفال، لتعليمهم هذه الثقافة، وتعريفهم بأساسيات التداول واكتساب المعرفة الكافية.