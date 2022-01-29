بعد هبوط كبير.. سعر الذهب اليوم يستقر في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر ببداية التعاملات، عند نفس مستوى أمس، بعد تراجع كبير شهده خلال الأيام الماضية.

وفقد الذهب أمس 15 جنيها خلال التعاملات متأثرا بتراجع سعر الخام عالميا، ليخسر أكثر من 20 جنيها في يومين.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 إلى 523 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 إلى 673 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 785 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 897 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب إلى 6280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% إلى 1791.5 دولارا للأوقية، متأثرًا بارتفاع الدولار، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وعزز الدولار مكاسبه أمس، متجها نحو أكبر زيادة أسبوعية في 7 أشهر، إذ تتدعم مكاسب العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بتوقعات رفع أسعار الفائدة.

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