تراجع البطاطس والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

10:30 ص الخميس 13 يناير 2022
تراجع البطاطس والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

سوق خضار

كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار البطاطس، والملوخية بين 5 قروش وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس.
وارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، ليتراوح بين 2 جنيه و5 جنيهات.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 2 و3.75 جنيه، بتراجع 5 قروش.
البصل بين 2 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 4 جنيهات و8.5 جنيه.
الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.
الملوخية بين 3 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.
الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.
البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.
اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 6 و9 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.
سوق خضار سوق العبور سعر البطاطس سعر الطماطم

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