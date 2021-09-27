السكر والعسل يرفعان أسعار حلوى المولد هذا العام.. وإقبال هادئ على الشراء (صور)

كتبت وتصوير- دينا خالد:

مع اقتراب مولد النبوي الشريف تجد شارع باب البحر، الشارع الأشهر لبيع وتصنيع حلوى المولد رصت على جانبيه عشرات الأصناف من حلوى المولد التي تفنن أصحاب المحلات في عرضها لعلها تجذب الزبائن وتشجعهم على الشراء.

يقول بدر سعيد، الذي التقاه مصراوي خلال جولة بشارع باب البحر، إن أسعار حلوى المولد مرتفعة هذا العام بنحو 10% مقارنة بأسعار العام.

وأرجع سعيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار السكر والعسل الجلكوز وهم مكونات أساسية في جميع أصناف حلوى المولد تقريبا.

وأشار سعيد، إلى أن سعر كيلو حلوى المولد هذا العام 40 جنيها للأصناف العادية، كالسمسمية والفول والحمصية والملبن بأنواعه وأصناف الجوز الهند.

أما الأنواع الفاخرة التي تحتوي على مكسرات فتباع بالقطعة، كالبندقية ويباع القرص منها ب 25 جنيها، والفستقية وسعرها 25 جنيها وأما قرص اللوز سعره 15 جنيها، بحسب سعيد.

ولفت سعيد إلى أن هناك علب جاهزة وزنها كيلو بسعر 30 جنيها، ولكن لا يختار الزبون أصنافها.

ويرى سعيد، أن الطلب هذا العام ما زال هادئًا مع توقعات بزيادة في الإقبال كلما اقترب المولد النبوي.

واتفق معه محمد المحلاوي، تاجر، وقال إن الإقبال هذا العام ضعيفا بسبب تزامن مولد النبوي مع موسم المدارس، "الناس دلوقتي بتشتري كتب وكشاكيل مش فاضيين للحلاوة".

وأضاف المحلاوي، أن الزبائن كانت تشتري الحلوى مرتين أو ثلاث مرات حتى انتهاء المولد النبوي، ولكن مع ارتفاع الأسعار أصبحت الزبائن تشتري حلوى المولد مرة واحدة قبل المولد بيوم أو اثنين حتى لا تنفذ قبل المولد وشراء غيرها.

اما عن الأسعار، فيقول المحلاوي، أنه يبيع جميع الحلوى بالقطعة، ولكنه يعد علب جاهزة.

ويصنف المحلاوي العلب الجاهزة إلى 3 أنواع عادي ولوكس وسوبر لوكس.

وتحتوي علبة الحلوى العادية وزن الكيلو وسعرها 45 جنيها على "قرص علف وفولية وملبن وحمصية وسمسمية وجلي فواكه وأصناف أخرى من الملبن والجوز الهند".

أما العلبة اللوكس ووزنها 2 كيلو تحتوي على" 2 فولية و2 حمصية و2 سمسمية و3 أقراص علف ونوعين الملبن المشكل و3 أنواع جوز هند، وقرص لوز" وسعرها 100 جنيه، بحسب المحلاوي.

ويبيع المحلاوي العلبة السوبر لوكس ووزنها 2 كيلو بسعر 200 جنيه، ويطلق عليها اسم علبة العروسة، وتحتوي على قرص بندق 150 جرام وقرص لوز 150 جرام وقرص فستق 150 جرام، وحبل ملبن بعين الجمل، و2 سمسمية و2 فولية و2 حمصية، وشكلامة و3 أقراص علف، ونوعين الملبن المشكل، و3 أنواع جوز هند ".

ويرى المحلاوي أن الأسعار مرتفعة هذا العام بنسبة بين 7 و10% بزيادة حوالي بين 5 و10 جنيهات في الكيلو.