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ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

10:01 ص الأحد 08 أغسطس 2021
ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و23 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري الصغير 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 60 و70 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري، بين 47 و53 جنيها.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها

أسعار الأسماك سوق العبور الكابوريا سوق الجملة السمك البلطي

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