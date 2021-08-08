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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:13 ص الأحد 08 أغسطس 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.13% إلى مستوى 10736 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.02% إلى مستوى 10723 نقطة.

,أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قرارًا بتجديد تعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة المصرية، لمدة أربع سنوات.

وكان محمد فريد قد شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010، وحتى مارس 2011، وعمل قبلها خبيرًا فى وزارة الاستثمار والمسئول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 2004.

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