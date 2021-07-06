شعبة مواد البناء تعلق على قرار خفض إنتاج الأسمنت في 23 شركة

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن قرار خفض إنتاج الأسمنت لم يؤخذ رأي الشعبة فيه.

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وتضمن القرار، الذي حصل مصراوي على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيعقد اجتماع شعبة مواد البناء نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة تداعيات القرار وتأثيره على السوق المستهلك بصفة عامة، بحسب رئيس الشعبة.

وأضاف الزيني، أن القرار تسبب في زيادة سعر طن الأسمنت ببعض الشركات بالأسواق 50 جنيهًا للطن قبل تطبيقه، مما سيضر المستهلك.

ووفقا لقول الزيني، يعاني سوق مواد البناء من الركود الشديد في حركة البيع والشراء منذ عدة أشهر.

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