شعبة منتجي الأسمنت: قرار خفض الإنتاج يمنع الممارسات الاحتكارية بالسوق

كتبت-شيرين صلاح:

أعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات عن تقديرها للحكومة المصرية لإصدار القرار تخفيض إنتاج الأسمنت لنحو 23 شركة.

وبحسب بيان الشعبة اليوم الأحد، يهدف القرار إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأسبوع الماضي على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي على تخفيض الطاقة الإنتاجية لها الموجهة للسوق المحلي.

وأضاف البيان الشعبة أن القرار جاء للحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، ومصالح المستهلكين، وهو الأمر الذي سلطت عليه الضوء من قبل 23 شركة أسمنت ممثلة في شعبة الأسمنت التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، هي الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت.

ومن المقرر أن يدخل القرار الذي نشر في 5 يوليو حيز التنفيذ في 15 يوليو الجاري ويستمر لمدة عام ويخضع للمراجعة.

وتؤكد الشعبة التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة هذه الصناعة.

وذكرت الشعبة أنها ستواصل تكريس جهودها لتعزيز وجود بيئة تنافسية قائمة على مبادئ اقتصادية عادلة ورشيدة لجميع الشركات العاملة في صناعة الأسمنت وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.