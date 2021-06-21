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"قطاع الأعمال" تستهدف الترويج لـ 30 ألف منتج محلي عبر مبادرة "جسور"

07:27 م الإثنين 21 يونيو 2021
"قطاع الأعمال" تستهدف الترويج لـ 30 ألف منتج محلي عبر مبادرة "جسور"

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

كتبت شيماء حفظي:

تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام الترويج لـ 30 ألف منتج عبر كتالوج "جسور " خلال ستة شهور.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الترويج للمنتجات مقرر أن يتم بالتعاون مع 5 آلاف مصنع ومنتج.

أطلقت الوزارة منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية لوضعها في كتالوج "جسور" الذي تطبقه شركة النصر للاستيراد والتصدير.

وأضاف الوزير أن إطلاق مشروع جسور بدأ قبل عامين لتوفير خدمة الشحن البحري لميناء العين السخنة - مومباسا.

وأشار إلى أنه سيصل بمنتجات مصر إلى 35 دولة من خلال 16 مركزا عالميا بالإضافة لفرعين في شرق أفريقيا سيتم افتتاحها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويقدم مشروع جسور حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية.
وتتضمن الخدمات التخزين والتأمين والتمويل والتحصيل إضافة إلى إتاحة البيع بالتقسيط.

وقال الوزير إنه تم توقيع بروتوكولات مع الغرف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و10 مجالس تصديرية وجهاز تنمية المشروعات الوطنية لدعم المبادرة من خلال تعريف الأعضاء في هذه الكيانات.
وقال الوزير، إنه سيتم تشغيل أول 6 فروع خلال سبتمبر المقبل على أن يتم افتتاح إجمالي الفروع خلال الربع الأول من 2022.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب للتحقق من صحة ودقة البيانات المسجلة على الكتالوج.

هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال العام مبادرة جسور الشركات المصرية

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