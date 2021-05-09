مصر للألومنيوم: "سيجمان" تفوز بمناقصة تنفيذ مشروع إنتاج جنوط السيارات

10:50 ص الأحد 09 مايو 2021
مصر للألومنيوم: "سيجمان" تفوز بمناقصة تنفيذ مشروع إنتاج جنوط السيارات

شركة مصر للألومنيوم

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن قبول عطاء المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمان، لتطوير دراسات الجدوى وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الأحد، فإن الترسية على العطاءات المقبولة فنيا والأقل ماليا كانت لسيجمان.

وأضافت الشركة، أنه جاري البدء في إجراءات التعاقد مع المجموعة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن مناقصة لتطوير دراسات الجدوى وتنفيذ مشروع خط إنتاج السيارات.

ووفقا للشركة في وقت سابق، فإن الهدف من المناقصة هو زيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم للخط السابع بالمصنع.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.

شركة مصر للألومنيوم إنتاج جنوط السيارات الشركة القابضة للصناعات المعدنية

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