ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، إلى مستوى 10516 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة، أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.45%، إلى مستوى 10512 نقطة.
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