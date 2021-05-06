ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، إلى مستوى 10516 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة، أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.45%، إلى مستوى 10512 نقطة.