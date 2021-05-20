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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

02:58 م الخميس 20 مايو 2021
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 0.69% إلى مستوى 10713 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.45%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.62%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 90.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 47.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 42.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.23%، إلى مستوى 10806 نقاط.

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