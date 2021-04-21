خدمة UGOTBOX.. كيف تشتري منتجات من أمريكا أونلاين عبر البريد المصري؟

كتب- علاء حجاج:

أطلقت الهيئة القومية للبريد مؤخرًا خدمة UGOTBOX والتي تتيح لعملاء البريد شراء منتجات مختلفة من عدد من مواقع التجارة الإلكترونية خارج مصر، على أن يتم شحنها وتوصيلها من خلال البريد.

وتتيح الخدمة للعملاء الحصول على عنوان افتراضي داخل الولايات المتحدة الأمريكية عند التسجيل مجانًا على موقع ugotbox.com، ليتمكن العميل من تجميع أوامر الشراء من متاجر الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توفير مساحة تخزين مجانية لمدة 30 يومًا تمكّن فريق العمل من ضم جميع الطلبات في شحنة واحدة عند طلب الشحن إلى مصر، ما يقلل تكاليف الشحن الدولي ويقدم خدمة متميزة للحصول على ثقة العملاء.

ومن أهم مميزات الخدمة أنها معفاة من الضريبة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويعامل وكيل شحن البريد المصري في الولايات المتحدة معاملة التجارة الحرة بما يضمن قيمة تنافسية عالية وجودة متميزة، مع ضمان توصيل الشحنة للعملاء في أي مكان في مصر.

وعند الشراء مباشرة من أي متجر عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، يمكنك استخدام عنوان شركة UGOTBOX كعنوان الشحن الخاص بك في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى إخطار المتجر عبر الإنترنت بإرسال طلبك إلى مرفق في ساراسوتا، فلوريدا، ثم تشحن شركة UGOTBOX طلبك إلى عنوانك الحقيقي في مصر.

ويعرض مصراوي تفاصيل الخدمة كاملة في السطور التالية.

للحصول على عنوان UGOTBOX الخاص بك، سجل الدخول إلى حسابك في موقع UGOTBOX وسترى العنوان في الزاوية العلوية اليمنى.

يُطلب منك أيضًا «عنوان إرسال الفواتير» عند الدفع لتجار التجزئة عبر الإنترنت، في هذه الحالة يجب عليك استخدام عنوان البلد الأصلي المرتبط ببطاقتك الائتمانية.

تكاليف الشحن

تكاليف الشحن تعتمد على الوزن، أول نصف كيلوجرام يتكلف 10 دولارات، كل نصف كيلوجرام بعد ذلك يتكلف 6.7 دولار، وتوجد حاسبة شحن تحت حسابك حيث يمكنك إدخال أوزان مختلفة لمعرفة تكلفة الشحن المتوقعة.

ويقبل UGOTBOX بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر، وهناك رسوم خدمة ومناولة غير قابلة للاسترداد لكل طلب تمت معالجته.

خطوات الشراء من مواقع إلكترونية في أمريكا

ادخل إلى الموقع التالي : UGOTBOX.COM

- اضغط على تسجيل واملأ بياناتك ثم اضغط على إنشاء حسابي، ليكون لك حساب يوفر لك عنوان شحن أمريكي خاص بك مُعفي من الضرائب الأمريكية، ويصلك بريد إلكتروني بعنوانك في أمريكا.

-يمكنك زيارة أي موقع يتيح الشحن إلى أمريكا مثل Amazon أو eBay أو Macy’s أو Walmart أو أي موقع تفضله، وبعد تجميع كل المنتجات في عربة التسوق عند تسجيل الخروج.

-استخدم عنوان الخاص بك في أمريكا كعنوان الشحن UGotBox، وبذلك يتم شحن طلبك لمكانك المخصص في المقر دون ضرائب أمريكية.

-وبعد وصول مشترياتك لعنوان «Suite» الخاص بك في أمريكا يمكنك عمل طلب شحن مرة واحدة، من خلال ملء تفاصيل عنوانك المصري واختيار تفضيلات الشحن الخاصة بك حتى تتوفر في رسوم الشحن الدولي، إذ يعمل فريق UGotBox على تجميع طلباتك وشحنها بأمان كما يقوم بعملية التخليص الجمركي وتوصيلها حتى باب منزلك في مصر في فترة من 14 إلى 21 يوم عمل.