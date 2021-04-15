البورصة تعود للارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:14 ص الخميس 15 أبريل 2021
البورصة تعود للارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 10130 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.85%، إلى مستوى 10115 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب، لتتراجع للجلسة الثانية على التوالي.

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