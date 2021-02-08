أسعار الذهب العالمي ترتفع في أولى جلسات الأسبوع
10:11 ص الإثنين 08 فبراير 2021
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.11% وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وسجل سعر أوقية الذهب 1816.04 دولار بزيادة قدرها 1.93 دولارا، في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة.
الخبر التالى:ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين
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