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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:14 ص الإثنين 08 فبراير 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.06% إلى مستوى 11609 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة طفيفة في نهاية تعاملات أمس بلغت 0.03% إلى مستوى 11602 نقطة.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة

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