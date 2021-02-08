ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.06% إلى مستوى 11609 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة طفيفة في نهاية تعاملات أمس بلغت 0.03% إلى مستوى 11602 نقطة.