سعر الذهب اليوم في مصر يقفز ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

صعد سعر الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات، بقيمة بلغت نحو 4 جنيهات مقارنة بأمس.

وتأثر سعر المعدن الأصفر في السوق المحلي بارتفاع سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب اليوم:

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 524 جنيها للجرام.

وارتفع سعر عيار 18 إلى 672 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 783 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر عيار 24 إلى نحو 894 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6264 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.5% إلى 1668 دولارًا للأوقية.

واليوم وغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

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