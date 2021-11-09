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ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات اليوم

10:32 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16% خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11516 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.5% عند مستوى 11497 نقطة.

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