ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16% خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11516 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.5% عند مستوى 11497 نقطة.