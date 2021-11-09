ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات اليوم
كتبت- شيماء حفظي:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16% خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11516 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.5% عند مستوى 11497 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان