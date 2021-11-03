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انخفاض البطاطس.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

10:37 ص الأربعاء 03 نوفمبر 2021
انخفاض البطاطس.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو البطاطس جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الفاصوليا جنيها واحدا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة الأخرى اليوم في سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس 4 جنيهات و6.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

البصل بين 2 و3.75 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و 4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور سوق الجملة

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