أسعار أطقم المائدة والأدوات المنزلية ترتفع 15% خلال شهر بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، إن أسعار أطقم السفرة وأواني الطهي وكافة الأدوات المنزلية شهدت ارتفاعا بنسبة بين 10 و15% خلال شهر.

واتفق معه، أحمد هلال، عضو شعبة الأدوات المنزلية، قائلا إن أسعار الأدوات المنزلية تشهد ارتفاعا تدريجيا منذ شهر يوليو الماضي.

وأضاف هلال، أن طقم الصيني المصري 110 قطعة ارتفع خلال شهرين بنحو 1000 جنيه إلى 3500 جنيه مقابل 2500 جنيه.

وأوضح الطحاوي، أن سعر طقم الصيني المصري يتراوح بين من 2000 إلى 4000 جنيه، أما المستورد ويتوفر منه كميات قليلة يتراوح بين 5000 إلى 8000 جنيه.

وأرجع ارتفاع الأسعار، إلى زيادة أسعار تكلفة الشحن وزيادة الجمارك وتراجع المعروض في السوق العالمي.

وشهدت أسعار العديد من السلع الأساسية ارتفاعات كبيرة عالميا خلال الشهور الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي تزامنا مع أزمة طاقة في عدد من الدول.

وتوقع هلال، أن تشهد أسعار زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، بسبب الموجة التضخمية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

ويرى الطحاوي، أن الأسعار ستستمر بالارتفاع حال استمرار ارتفاع أسعار الشحن وانخفاض الإنتاج.