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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:23 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.05% في بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 11485 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.14%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وأعلنت الحكومة في بيان أمس الأربعاء، عن إلغاء العمل بضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية في البورصة بالنسبة للمستثمر المقيم، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بعد حالة كبيرة من الجدل في الفترة الماضية.

وكانت أبرز اعتراضات مستثمري البورصة، على اتجاه الحكومة لفتح ملف ضريبي للأفراد المستثمرين في سوق المال، وهو ما لغاه قرار مجلس الوزراء أمس.

وقررت الحومة، وفقا لبيان من مجلس الوزراء، عددا من القرارات لدعم المستثمرين في البورصة، حيث وجه رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع 0.93% في ختام تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 11480 نقطة.

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