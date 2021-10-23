أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 783 جنيهًا وهو سعر أمس، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا، وعيار 24 نحو 894.9 جنيه للجرام، وقيمة الذهب في الجنيه نحو 6264 جنيهًا.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.55% في نهاية تعاملات أمس-آخر جلسات الأسبوع-وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1792.6 دولار في نهاية التداولات.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية