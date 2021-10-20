العربي يرأس وفدا للمشاركة بمؤتمر "ويب سميت" لتكنولوجيا المعلومات بالبرتغال

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مشاركة الاتحاد بالجناح المصري في فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات "ويب سميت" والذي يعقد بالعاصمة البرتغالية لشبونة والذي يبدأ في أول نوفمبر الجاري، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الأربعاء.

وقال العربي إن وفد الاتحاد، برئاسته، سيغادر مصر الأسبوع المقبل إلى البرتغال للمشاركة في المؤتمر الدولي.

وذكر أن الوفد المصري المشارك في المعرض سيضم 29 شركة محلية من شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات لبحث سبل تنشيط هذا القطاع الهام والواعد مع كافة الشركاء الأوروبيين لتصدير المنتج المصري أو تنفيذ شراكات ثنائية في القطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة.

وأضاف أن الوفد التجاري المصري سيضم 45 من ممثلي الشركات المحلية وأعضاء الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وهيئة إيتيدا لعقد عدد من اللقاءات مع الجانب البرتغالي لبحث وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

وأشار العربي إلى أنه من المقرر عقد مجموعة من اللقاءات مع الحكومة البرتغالية واتحاد الغرف التجارية البرتغالي وغرفة التجارة العربية البرتغالية المشتركة لبحث كافة أوجه التعاون التجاري وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية سواء من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتوطين الصناعات الأوروبية بالمناطق الصناعية الجديدة في مصر.

وقال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، إن المشاركة المصرية هذا العام بالمؤتمر الدولي هي الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقه وتأتي المشاركة هذا العام في إطار الشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف أن المشاركة تأتي أيضا في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية الإبداع التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة على تمكين الشركات التكنولوجية الناشئة والدعم الذي توليه القيادة السياسية للشركات الناشئة والشركات ذات الأفكار الجديدة والتي تعود بالنفع على المجتمع المصري.

وأوضح خليل أن الشركات المصرية المشاركة في المؤتمر المقرر انعقاده في الفترة من 1-4 نوفمبر المقبل بإجمالي 29 شركة مابين شركات عارضة وعددها 19 شركة وأخرى زائرة عددها 10 شركات.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تعد الثانية للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والشركات المصرية بعد النجاح الذي تحقق في دورة عام 2019 والتي شاركت فيها 7 شركات مصرية فقط.

وأكد خليل أن الدعم الذي حصلت عليه الشركات سواء المعارضة أو الزائرة من وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتحاد العام للغرف التجارية تحت رئاسة المهندس إبراهيم العربي يأتي تتويجًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لأنشطة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وقال إن المؤتمر يعد من الفعاليات العالمية الكبرى في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال في أوروبا ويقام منذ عام 2010 ويحضره أكثر من 90 ألف مشارك منهم 11 ألفا على مستوى رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين بشركات التكنولوجيا الكبرى من 160 دولة، و1200 متحدّث ويشارك أيضًا أكثر من 4 آلاف شركة ناشئة تعمل في العديد من مجالات التكنولوجيا المتقدمة.