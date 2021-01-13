2 مليار جنيه لتعويض عمال الحديد والصلب بعد التصفية..كيف يتم تدبيرها؟

كتبت – شيماء حفظي:

قال مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب بعد التصفية تبلغ نحو 2 مليار جنيه.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أنه تم تدبير المبلغ بالكامل قبل إعلان القرار الرسمي، خاصة وأن أصول الشركة تغطي هذه القيمة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة، قررت الاثنين الماضي، تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وفصل نشاط المناجم في شركة منفصلة.

ووفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، فإنه من المقرر أن يتم تعويض نحو 7 آلاف عامل في الشركة، مع استمرار الاحتفاظ بنحو 400 عامل في الشركة الجديدة.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن يتم تمويل عملية تعويضات العمال من خلال إيرادات بيع الأصول التابعة للشركة، لكن ذلك سيتطلب وقتا.

وأشار إلى أنه "حتى تتم عملية البيع حصلت الوزارة على قرض معبري من البنوك بضمان من وزارة المالية لتمويل التعويضات.

"هذا بالإضافة إلى الحصول على مقدمات مقابل المشاركة على أراضي الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث أن أراضي الحديد والصلب دخلت ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان لاستغلال الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال" بحسب المصدر.

وأعلنت شركة الحديد والصلب اليوم الأربعاء، قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة، بالموافقة على تصفية الشركة، وفصل المناجم في شركة مستقلة.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية تقسيم الشركة وإنشاء الشركة الجديدة وطرحها للتداول في البورصة نحو شهرين، فيما تستغرق عملية تصفية الشركة الأم نحو عامين.

