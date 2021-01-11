البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.34%، إلى مستوى 11251 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد في نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة بلغت 2.39%، إلى مستوى 11213 نقطة.
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