البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.34%، إلى مستوى 11251 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد في نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة بلغت 2.39%، إلى مستوى 11213 نقطة.