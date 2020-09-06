بالتقسيط.. "كايرو فستيفال سيتي مول" تعلن حلولا جديدة للتسوق بالتعاون مع فاليو

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركتا "كايرو فستيفال سيتي مول"، وفاليو لخدمات البيع بالتقسيط، والعاملة بمجال توفير حلول التكنولوجيا المالية، عقد شراكة استراتيجية لتزويد رواد المركز التجاري بمجموعة من حلول وخطط الدفع من خلال برنامج "Celebrate – valU with CFC Mall".

وبحسب بيان مشترك للشركتين اليوم الأحد، تتيح هذه الاتفاقية لمتسوقي ورواد "كايرو فستيفال سيتي مول" إمكانية التسوق لدى ما يزيد عن 300 متجر من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجالات الأزياء والإلكترونيات والأثاث مع الاستفادة من أكبر حد ائتماني في السوق المصري وأنظمة التقسيط التنافسية مع إمكانية السداد على فترات تصل إلى 60 شهرًا.

وقال هيثم حجار، مدير عام "كايرو فستيفال سيتي مول، إن شركته تهدف إلى تزويد صناعة التجزئة المحلية من خلال برنامج الأقساط الشهرية "Celebrate – valU with CFC Mall".

وقال محمد الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، إن الشركة نجحت في التوسع بأعمالها بشكل ملحوظ منذ إطلاقها مطلع عام 2018 بفضل الدخول في شراكات استراتيجية مع أبرز الكيانات المتخصصة في تجارة التجزئة في السوق المصري.

وأضاف الفقي أن الشراكة مع "كايرو فستيفال سيتي مول" تمثل إنجازًا بارزًا على صعيد جهود الشركة لتوسيع قاعدة العملاء ونقاط البيع التابعة لشركة ڤاليو، فضلًا عن كونها بداية لشراكة قوية مع واحدة من أبرز وجهات التسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.