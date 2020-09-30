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الاقتصاد السعودي ينكمش 7% في الربع الثاني مع تداعيات أزمة كورونا

10:25 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الاقتصاد السعودي ينكمش 7% في الربع الثاني مع تداعيات أزمة كورونا

علم السعودية

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد السعودي انكمش 7% في الربع الثاني في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي، بحسب وكالة رويترز.

وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي بعد أن قلصت جائحة كورونا الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، "بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%.

وسجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة 1% نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس، خلال الربع الأول.

وكان القطاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط، الأكثر تضررا في الربع الثاني وانكمش 8.2% في حين تراجع القطاع النفطي 5.3%، بحسب ما قالته هيئة الإحصاء.

الاقتصاد السعودي السعودية فيروس كورونا كوفيد 19

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