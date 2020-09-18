مُسرعة الأعمال "إبني" تقدم دورات تدريبية للشركات الناشئة والصغيرة من أعضاء "اتصال"

كتب – علاء حجاج:

أعلنت حاضنة ومُسرعة الأعمال "إبني" التابعة لمنظمة اتصال عن عقدها لشراكات واتفاقيات كثيرة خلال الشهور الماضية لتعظيم القيمة المضافة من إبني وخدمة أعضاء اتصال، بحسب بيان من الشركة اليوم الجمعة .

وتضم هذه الشراكات عدد من الاتفاقيات مع شركات كبرى وكذلك أفراد بهدف نقل خبراتهم التقنية للشركات سواء الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وأيضا استكمال الخدمات المقدمة للشركات الناشئة المحتضنة.

وأضافت أن ذلك يتم عن طريق تقديم خدمات استشارية في عدة مجالات منها على سبيل المثال: الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، أبحاث الأسواق، تخطيط الاتصال والتواصل مع العملاء، التسويق، الاستشارات المالية، استشارات الاستثمار.

وقال الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لاتصال إن ما تقوم به اتصال بصفة عامة ومُسرعة الأعمال "ابني" يأتي من منطلق إيمانها القوي والراسخ بدورها التنموي تجاه الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم كافة أشكال الدعم والاستشارات لهذه الشركات للقيام بدورهم وخروج مشروعاتهم لنور وكذلك العمل على تذليل العقبات التي تواجههم دون مقابل بهدف دعم وتطوير منتجات هذه الشركات .

وأضاف أن حاضنة ومُسرعة الأعمال إبني قد قامت ايضاً بإطلاق برنامج الإرشاد والتوجية (Mentorship) على أن يتم االتوفيق بين الشركات المحتضنة والموجهين في بداية الاحتضان و يعمل كل موجه مع الشركة طول فترة الإحتضان لدعمهم من الجوانب الإدارية والفنية.

وتدرب أكاديمية إبني وتعمل في إعداد رواد الأعمال من خلال استكمال التدريبات المقدمة وذلك خلال شهر سبتمبر وأكتوبر 2020 وذلك لسعيها إلى تأهيل عدد أكبر من رواد الأعمال وتحفيزهم لإيجاد أفكار تكنولوجية مبتكرة، وتقوم الأكاديمية بتقديم التدريبات ومنها : التسويق الإلكتروني ،مقدمة في استراتيجية التسويق ، معلومات عن تمويل الشركات ، تقييم الأعمال للشركات الناشئة، اختبار المنتجات، الإدارة الاستراتيجية ، تنفيذ وتطبيق الإدارة الاستراتيجية ،Leadership.