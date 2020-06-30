الاقتصاد السعودي ينكمش 1% في الربع الأول وسط تهاوي سعر النفط
القاهرة- وكالات:
أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء انكماش الاقتصاد السعودي 1% في الربع الأول من العام.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء وفقًا لوكالة رويترز "يرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 4.6% بالرغم من تحقيق القطاع غير النفطي ارتفاعا قدره 1.6%" مستشهدة بتقديرات أولية.
يواجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي له هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا التي أضعفت الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالاقتصاد غير النفطي للمملكة.
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