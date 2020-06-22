المشاط تبحث مع سفير سويسرا الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين البلدين

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بول جارنييه سفير سويسرا لدى القاهرة، استراتيجية التعاون الجديدة بين الجانبين للأعوام الأربعة المقبلة (2021-2024)، والتي تهدف إلى تعميق سبل الشراكة بين البلدين.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، بحث الجانبان أيضا سبل تعزيز التعاون في ضوء استراتيجية التعاون (2017-2020) وما تحقق منها، والتي حصلت مصر خلالها على منح تقدر بنحو 86 مليون فرنك سويسري.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء مع السفير السويسري، الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، أهمية توافق استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية التعاون الجديدة تركز على سرد المشاركات الدولية من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية وتأثيرها على المواطن ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تركز استراتيجية التعاون الجديدة على عدة مجالات تمثل أولوية للحكومة المصرية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والتعليم والتدريب الفني، والصحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، بحسب الوزيرة.

وأعربت المشاط عن تقديرها للشراكة التنموية القائمة بين مصر وسويسرا، والتي وصلت حجمها إلى 700 مليون فرنك منذ بدء التعاون التنموي بين البلدين، ساهمت فى تنفيذ 200 مشروع.

وتبلغ محفظة التعاون الجارية ما يقرب من 48 مليون يورو في مجالات الاتصالات، والتخطيط العمراني، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنسيج، والصحة، والبيئة، وفقا للوزيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية امتداد التعاون بين مصر وسويسرا ليشمل تمكين المرأة، في ظل أن مصر هي أول دولة في المنطقة العربية تطلق مع منتدى الاقتصاد العالمي مشروع سد الفجوة بين الجنسين في مصر، والذي تم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وسد الفجوات في الأجور بين الجنسين، وضمان حصول النساء على المهارات اللازمة لمستقبل العمل وخصوصا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وأشاد السفير السويسري لدى القاهرة، باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدا دعم سويسرا لمصر في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقال إن بلاده ستركز على توافق استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين (2021- 2024)، مع استراتيجية وزارة التعاون الدولي خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.

وأكدت كورين هنشوز، مديرة مكتب التعاون الدولي السويسرى، حرص الجانب السويسري على التعاون مع مصر في مجال الزراعة لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة في توفير الأمن الغذائي لمصر.

ويعد هذا اللقاء هو الثالث لرانيا المشاط، مع مسؤولين من سويسرا، منذ توليها وزارة التعاون الدولي، حيث سبق أن التقت بجاي بارميلان، وزير الشئون الاقتصادية والبحث والتعليم السويسري، وذلك في ختام زيارته إلى مصر فبراير الماضي، على رأس وفد رسمى من الحكومة و15 شركة سويسرية وممثلين عن البرلمان السويسري.

كما التقت الوزيرة بالسفير مانويل الصقر، مدير الوكالة السويسرية للتنمية، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية يناير الماضي.