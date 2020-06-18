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ارتفاع البصل وتراجع الفراولة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

11:16 ص الخميس 18 يونيو 2020
ارتفاع البصل وتراجع الفراولة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم


كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت كيلو أسعار البصل والكوسة والخوخ البلدي بين 25 وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجع سعر كيلو الفراولة جنيها واحدا، ليتراوح بين 3 و7 جنيهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و3.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

البامية 12 جنيها.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 5 و8 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 4 و9 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و8 جنيهات.

البرتقال صيفي بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

المشمش بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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