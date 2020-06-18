ارتفاع البصل وتراجع الفراولة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت كيلو أسعار البصل والكوسة والخوخ البلدي بين 25 وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.
بينما تراجع سعر كيلو الفراولة جنيها واحدا، ليتراوح بين 3 و7 جنيهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.
البطاطس بين 1.7 و 2.5 جنيه.
البصل بين 2.25 و3.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
البامية 12 جنيها.
أسعار الفاكهة:
عنب بناتي أصفر بين 5 و8 جنيهات.
عنب بناتي أحمر بين 4 و9 جنيهات.
تفاح مصري بين 5 و8 جنيهات.
البرتقال صيفي بين 6 و9 جنيهات.
الفراولة بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.
الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
المشمش بين 6 و10 جنيهات.
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