الصناعة تبحث مع مسؤولي شركة سيمنز العالمية تطبيق التحول الرقمي والتشغيل الآلي

كتبت - شيرين صلاح:

بحثت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة مع مسؤولي شركة سيمنز اندستريال تزويد الصناعة المصرية والحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي وحلول التشغيل الآلي، بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق مع شركة سيمنز يستهدف الاستفادة من خبرات الشركة في مجال تطوير المناطق الصناعية والتشغيل الآلي والتكنولوجيا الرقمية في المصانع، والتعليم والتدريب إلى جانب توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة.

وحضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد أول وزيرة التجارة والصناعة، و وائل عمر نائب رئيس الشركة للصناعات الرقمية.

وأكدت جامع حرص الوزارة على توفير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة للصناعة الوطنية بهدف زيادة تنافسيتها السوقين المحلي والعالمي.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا العمل على تنفيذ عدد من مشروعات التعاون بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز العالمية وذلك فى إطار مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين.

وتتضمن المشروعات إنشاء منصة تسويقية رقمية للصناعة المصرية للترويج للمنتجات الصناعية المصرية بمختلف الأسواق العالمية، إلى جانب إنشاء مركز تدريب متقدم متخصص في تقديم برامج تدريبية حول تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

وقالت الوزيرة، إن هذه المشروعات ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية إلى جانب الارتقاء بخبرات ومهارات الكوادر بالقطاع الصناعي.

وقال المهندس عماد غالى، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز إينرجى، إن الشركة تحرص على نقل خبراتها العالمية في مجالات التصنيع والتحول الرقمي والتشغيل الآلي للصناعة المصرية بهدف زيادة حجم الإنتاج الصناعىي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية.