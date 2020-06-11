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صالح الشيخ يبحث مع وزير التعليم تحديث الهيكل المؤسسي وأوضاع المعلمين

11:49 ص الخميس 11 يونيو 2020
صالح الشيخ يبحث مع وزير التعليم تحديث الهيكل المؤسسي وأوضاع المعلمين

صالح الشيخ يبحث مع وزير التعليم تحديث الهيكل المؤس

القاهرة - مصراوي:

بحث الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحديث الهيكل المؤسسي للوزارة واستعداد الوزارة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لبيان الجهاز اليوم الخميس.

وطلب الدكتور طارق شوقي، من الدكتور صالح الشيخ إصلاح الأوضاع المالية للمعلمين واحتساب مرتباتهم ومكافآتهم بما يتناسب مع الدور المحوري الذي يقومون به في تطوير التعليم.

وأوضح شوقي، أن ملف تطوير التعليم يأتي كواحد من أهم ثلاث ملفات تحظى باهتمام رئيس الجمهورية مع الصحة والإصلاح الإداري، وبالتالي فإصلاح التعليم يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع الإصلاح الإداري.

وأكد الشيخ على أهمية ملف الإصلاح الإداري والجهود المبذولة من جانب الحكومة من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ويطبق معايير الحوكمة، ويقدم خدمات ذات جودة عالية ويعلي من رضاء المواطن.

وأشار الشيخ إلى أن الجهاز يراعى في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة.

وهذه التقسيمات تتمثل في التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي، وفقا لقول صالح الشيخ.

كما تم خلال الاجتماع اعتراض قاعدة بيانات طاقات http://takat.caoa.gov.eg/ ،والتي أنشأها الجهاز.

وتهدف قاعدة بيانات طاقات إلى وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تهدف طاقات"أيضا إلى بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة، وذلك لاستكشاف الطاقات البشرية المتميزة.

وأشار الشيخ إلى أن طاقات ستقوم أيضا بتزويد الوزارات والهيئات وكافة الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.

صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة التربية والتعليم طارق شوقي

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