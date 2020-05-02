قفزة كبيرة في أسعار الذهب بالسوق المحلي.. والجرام يرتفع 10 جنيهات

كتبت - شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي 10 جنيهات للجرام اليوم السبت 2- 5- 2020 مقارنة بأمس، بدعم من ارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 745 جنيها للجرام، مقابل 735 جنيها للجرام أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 646.2 جنيه، وعيار 24 إلى 861.7 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5960 جنيها.

وعالميًا أغلقت أسعار الذهب تعاملات أمس مرتفعة بنسبة بلغت 0.83% وبقيمة قدرها 13.9 دولار للأوقية.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج فإن سعر الأوقية سجل أمس بنهاية التعاملات 1700.4 دولار.

واليوم وغدًا عطلة رسمية للبورصات العالمية.