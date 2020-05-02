تعرف على سعر الفائدة على الشهادات الادخارية في 17 بنكًا

كتبت - منال المصري:

واصلت البنوك إصدار شهادات ادخارية جديدة، أو تعديل الفائدة بالزيادة أو الخفض على عائد الشهادات، منذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبدأ بنك الاستثمار القومي، يوم الأربعاء الماضي يصدر شهادة استثمار جديدة مرتفعة العائد للأفراد والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال جميع فروع البنك الأهلي.

وساد الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت زيادة في حجم المبيعات، لارتفاع إقبال العملاء على شرائها، نتيجة ارتفاع العائد المقدم علىها مقارنة بباقي الأوعية الادخارية، كما تتميز ببعض من المرونة في دورية صرف العائد، أو إمكانية الاقتراض بضمانها.

وكما تسمح البنوك بكسر الشهادة واستردادها قبل انتهاء آجالها بشرط مرور 6 أشهر على شرائها، طبقا لتعليمات شراء الشهادة الموقع علىها العميل.

ويقدم مصراوي آخر تحديث لأسعار الفائدة مرتفعة العائد على شهادات الادخار للعائد الثابت، في أهم 17 بنكًا في الجهاز المصرفي.

1 -البنك الأهلي المصري:

الشهادة البلاتينية ذات آجال عام: نسبة الفائدة 15% سنويا، وهي الأعلى في مصر، ويصرف العائد شهريا، وأقل مبلغ لربط الشهادة ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي، ويبدأ ربط الشهادة من أول ألف جنيه.

2- بنك مصر:

شهادة ابن مصر ذات آجال عام: نسبة الفائدة 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه.

شهادة ادخار 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

3- بنك الاستثمار القومي:

شهادة استثمار "ب" ذات أجال عامين: نسبة الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ ربط الشهادة من أول ألف جنيه.

شهادة الاستثمار "ب" ذات آجال عام: نسبة الفائدة 13% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ ربط الشهادة من أول ألف جنيه.

شهادة الاستثمار "ب" ذات آجال 3 سنوات: نسبة الفائدة 12.5% سنويا، ويصرف العائد كل 3 شهور، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه.

جميع شهادات الاستثمار يتم طرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري، لعدم امتلاك بنك الاستثمار القومي أي فروع له.

4- البنك التجاري الدولي:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 12% للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

5-بنك القاهرة:

شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 12% سنويا يصرف العائد شهري، و12.10% سنويا يصرف العائد ربع سنوي، و12.25% يصرف العائد كل سنة، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

6- البنك العربي الأفريقي الدولي:

شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و12.375% سنويا للعائد سنويا للعائد النصف سنوي، و12.5% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ شراء الشهادة من 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

7- بنك (HSBC):

شهادة ادخار 3 سنوات: تبلغ نسبة الفائدة 10.25% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه كحد أدنى.

8- بنك كريدي أجريكول مصر:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 9.5% سنويا للعائد الشهري، و9.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و10% سنويا للعائد النصف سنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 3 آلاف جنيه.

9- بنك التعمير والإسكان:

شهادة التعمير 3سنوات: نسبة الفائدة تبلغ 12% سنويا، ويصرف العائد كل 3 شهور، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

10- بنك الكويت الوطني:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 8.5% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد الربع سنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 3 آلاف جنيه.

11- بنك أبوظبي الأول:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 8.25% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و8.95% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 5آلاف جنيه كحد أدنى.

12- بنك عوده:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 10% سنويا للعائد الشهري، و10.10% سنويا للعائد الربع سنوي، و10.25% سنويا للعائد للنصف سنوي، و10.5% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 10آلاف جنيه.

13- التجاري وفا بنك إيجيبت:

الشهادة الادخارية 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.75% سنويا للعائد الشهري، و11% للعائد الربع سنوي، و11.25% سنويا نهاية المدة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 20 ألف جنيه.

الشهادة 3 سنوات للعائد المدفوع مقدما: تبلغ نسبة الفائدة 24.75% يحصل العميل على عائدها بعد ربط الشهادة ويبدأ الحد الأدنى لربطها 5آلاف جنيه.

14-ميد بنك "مصر إيران" سابقا:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 11% يصرف العائد شهريا، و11.5% يصرف العائد ربع سنوي، و12% يصرف سنوي.

15 –بنك الإسكندرية:

شهادة أليكس ستار ذات آجال 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10% سنويا يصرف العائد شهريا، و10.25% سنويا يصرف العائد كل ربع سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه، أو 5 آلاف جنيه.

16 –البنك الزراعي:

شهادة الحصاد ذات آجال 3 سنوات: تسجل الفائدة 12% سنويا يصرف العائد كل ربع سنة، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

17-إي جي بنك:

يطرح شهادة دات آجال 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 9% سنويا للعائد الشهري، و9.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و9.5% سنويا للعائد النصف سنوي، و10% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.