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السويدي إليكتريك توقع عقدًا بـ 209 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات بالفيوم

10:53 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
السويدي إليكتريك توقع عقدًا بـ 209 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات بالفيوم

شركة السويدي إليكتريك

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، إحدى شركات السويدي إليكتريك، إنها وقعت عقدًا بقيمة 209 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات اللاهون بمحافظة الفيوم.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أرسلته للبورصة أنه سيتم تسليم المشروع بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع والعوائق، مشيرة إلى أن العقد وقع أمس.

وتعمل شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع في تنفيذ خطوط الجهد العالي وذلك بتفيذ أكثر من ألف كم خطوط جهد داخل مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء العديد من محطات المحولات.

شركة السويدي إليكتريك إنشاء محطة محولات البورصة

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