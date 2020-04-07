نقاط و"فلوس كاش".. فودافون تكشف تفاصيل تطبيق (E Tadweer) لجمع المخلفات الإلكترونية

كتب- علاء حجاج:

قال أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إن تطبيق

(E Tadweer) الذي تنفذه وزارة البيئة يستهدف جمع المخلفات الإلكترونية من المستخدمين والتخلص منها بشكل آمن.

وأضاف عصام لمصراوي، أن المستخدمين سيقومون بعرض الأجهزة الإلكترونية التي يريدون التخلص منها على التطبيق عن طريق وضع بيانات الجهاز وصورته، ويشمل ذلك مختلف الأجهزة الإلكترونية مثل "الكمبيوتر - الهواتف المحمولة - التلفزيونات - التكييفات".

وقال إن المستخدم سيحصل بعد عرض الجهاز على "كيو ار كود"، ليتوجه المستخدم بعد ذلك بهذا الجهاز لأي فرع من فروع فودافون، ومن خلال الفرع يسجل المستخدم الجهاز باستخدام "الكود" ويضع الجهاز الذي سيسلمه في صندوق بالفرع مخصص لذلك.

وفي مقابل ذلك يحصل المستخدم على نقاط تختلف بحسب الجهاز الإلكتروني الذي وضعه بالصندوق، ويحصل المستخدم على مجموعة من المميزات من عدد من الشركاء مقابل هذه النقاط، منها تخفيضات على شراء منتجات جديدة، أو تحويل النقاط لـ "فلوس كاش" وصرفها من خلال فودافون كاش، أو شحن رصيد هاتفه المحمول أو دفع فاتورة الإنترنت، وغيرها من المميزات، وذلك من خلال "البوم" للمميزات والشركاء بالمبادرة سيتم تجهيزه بحيث يتمكن المستخدم من اختيار طريقة استفادته بالنقاط التي حصل عليها.

وأوضح عصام أن الاجتماع الذي عقد اليوم مع وزارة البيئة لبحث تنفيذ التطبيق هو أول اجتماع يعقد في هذا الصدد، ومن المنتظر عقد اجتماعين آخرين خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تعمل على تجهيز الشركاء بالمبادرة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.

وقال إن دور فودافون في هذه المبادرة يتمثل في جمع المخلفات الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني للتطبيق وللعملاء، وكذلك استخدام محفظة فودافون كاش لتحويل النقاط لمبالغ نقدية.