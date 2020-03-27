كم أنفق المصريون لشراء شهادة ادخار الـ15% في أول أسبوع لطرحها؟

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون في بنكي الأهلي ومصر، لمصراوي، إن إجمالي حصيلة مبيعات الشهادة 15% التي طرحها البنكان الأحد الماضي، بلغت 29.4 مليار جنيه، في 5 أيام فقط.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم الأحد الماضي، طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بانكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، لمصراوي، إن البنك رصد إقبالاً كبيرًا بين عدد العملاء لشراء الشهادة 15% إلكترونيًا منذ بدء الإعلان عن طرحها الأحد الماضي، حيث تم تنفيذ ما يزيد على 50% من تلك الطلبات عبر الأهلى نت والأهلي موبايل.

وأضاف أن موظفى الفروع ومركز الاتصال تلقوا باقي الطلبات لتنفيذها من خلال فريق عمل الوحدات المركزية باتباع كافة الإجراءات الوقائية والمنظمة للحفاظ على سلامة صحة العملاء والموظفين.

وأشار هشام عكاشة إلي أن عدد العملاء الذين اشتروا شهادة قفزوا إلى 100 ألف عميل منهم 4 آلاف عميل جديد من خارج عملاء البنك، بإجمالي بلغ 20.2 مليار جنيه خلال أول 5 أيام فقط من طرحها بالبنك بداية من الأحد حتى أمس الخميس.

وأكد عكاشة، أن الأولوية لصحة عملاء وموظفى البنك، حيث اتخذ البنك كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة من الدولة ووزارة الصحة للتحوط، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة للعملاء.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، أن الآلية المستحدثة من خلال مجهودات العاملين بقطاعي تقنية المعلومات، والعمليات المركزية، ومركز الاتصال في تلبية هذا العدد من الطلبات، والاستفسارات تتم في ظل ظروف استثنائية.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر في تصريحات، لمصراوي، إن إجمالي حصيلة مبيعات الشهادة 15% في مصرفه قفزت إلى 9.2 مليار جنيه خلال بداية الأسبوع الجاري من الأحد حتى أمس الخميس.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الشهادة في هذه المدة تجاوز 30 ألف عميل سواء من عملاء البنك أو من خارج عملائهم نظرًا لارتفاع الفائدة المقدمة عليها، مؤكدًا على استمرار البنك لطرحها لفترة طويلة لتمكين أي عيل من شرائها، مراعاة لهذه الظروف الاستثنائية.

وينفرد بنك مصر عن البنك الأهلي بإدراج خدمة التحويل للعملاء الجدد أي من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب سيتم إرساله لجميع البنوك العاملة في مصر مع التأكيد على إضافة الغرض من التحويل ربط شهادة ابن مصر ورقم بطاقة العميل ورقم محمول العميل) ولا يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة، كما سيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي، ولا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.