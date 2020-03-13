أسعار العملات| زيادة الريال السعودي والدينار الكويتي في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

صعدت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار صعود الدولار.

وارتفع سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 50.81 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع، مقابل 50.77 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع.

وزاد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 3 قروش، أمس الخميس 4.15 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

ارتفع سعر بيع اليورو أمس الخميس 17.30 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، مقابل 17.33 جنيه للشراء و17.56 جنيه للبيع الخميس الماضي.

زاد سعر بيع الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 19.55 جنيه للشراء و20.24 جنيه للبيع مقابل 20.04 جنيه للشراء و20.28 جنيه للبيع.

وارتفع سعر بيع الريال القطري قرشين ليسجل أمس الخميس 4.1 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي قرشين ليسجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 7 قروش إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75جنيه للبيع.