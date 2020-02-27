أسعار النفط تواصل الهبوط وتصل لأدنى مستوى لها منذ يناير 2019

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط لليوم الخامس، اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوياتها منذ يناير 2019 حيث أجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 60 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 52.83 دولار للبرميل.

وهبط العقد في وقت سابق إلى 52.53 دولار، أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2019.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1.1% إلى 48.18 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق هبطت إلى 47.82 دولار، أقل سعر لها منذ الرابع من يناير 2019.

وفي جلسات التداول الخمس إلى اليوم، هبط برنت 10.6%، في حين فقد غرب تكساس 10.4%، في أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية على مدى خمسة أيام منذ أغسطس 2019.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين، مصدر التفشي، عدد الحالات الجديدة في الصين للمرة الأولى.

ويثير انتقال الفيروس إلى اقتصادات كبيرة مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا المخاوف من نمو محدود للطلب على الوقود.

وتوقعت فاكتس جلوبال إنرجي الاستشارية ألا يتجاوز نمو الطلب على النفط 60 ألف برميل يوميا في 2020، أو "صفر عمليا"، بسبب اتساع نطاق التفشي.